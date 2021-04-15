Звезда «Холостяка» признался в гомосексуальности

«Я убегал от себя в течение долгого времени, я долгое время ненавидел себя. Я гей, и я смирился с этим в начале этого года, я прорабатывал это. Следующий шагом стало сообщить об этом людям», — сказал 29-летний Андервуд.

Участник «Холостяка» добавил, что нервничает из-за каминг-аута, но в то же время чувствует облегчение. Более того, он даже гордится своей гомосексуальностью. Мужчина также попросил прощение у девушек, которые пришли на реалити-шоу, чтобы завоевать его сердце.

Андервуд стал главным лицом «Холостяка» в 2019 году. На шоу он познакомился с Кэсси Рэндолф (Cassie Randolph), которая одержала в проекте победу над другими претендентками. Пара встречалась полтора года. Несмотря на свою гомосексуальность, мужчина уверяет, что действительно любил Рэндолф.