Жительница Польши приняла висящий на дереве круассан за животное и вызвала экстренные службы его «спасти»

Курьезный случай произошел в Кракове (Польша). Женщина увидела у себя за окном «экзотическое животное» и вызвала на подмогу спасателей.
Краковянка позвонила в местный аналог Зооспаса и сообщила, что уже два дня на дереве висит загадочное существо, из-за которого она и соседи «боятся открывать окна, чтобы оно не пролезло в дом», передает BBC News.
На вопрос, похожа ли «неведома зверушка» на хищную птицу, звонившая ответила, что «скорее, на игуану».
Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили прицепившийся к ветвям круассан.
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