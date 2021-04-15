Жительница Польши приняла висящий на дереве круассан за животное и вызвала экстренные службы его «спасти»

Курьезный случай произошел в Кракове (Польша). Женщина увидела у себя за окном «экзотическое животное» и вызвала на подмогу спасателей.

Краковянка позвонила в местный аналог Зооспаса и сообщила, что уже два дня на дереве висит загадочное существо, из-за которого она и соседи «боятся открывать окна, чтобы оно не пролезло в дом», передает BBC News.

На вопрос, похожа ли «неведома зверушка» на хищную птицу, звонившая ответила, что «скорее, на игуану».

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили прицепившийся к ветвям круассан.