Жители Израиля почти перестали заражаться ковидом

Жители Израиля почти перестали заражаться ковидом — ученые говорят о достижении «своего рода коллективного иммунитета».

Число новых заражений коронавирусом в Израиле упало ниже отметки в 200 случаев за день, а доля положительных тестов на COVID-19 сократилась до рекордно низких 0,3%, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные минздрава страны от 14 апреля. Ранее Израиль зафиксировал, что общее число активных случаев заболевания коронавирусом в стране снизилось до 3890 — это самый низкий показатель с июня 2020 года. Быстрое снижение числа заболевших продолжается с 5 февраля — тогда зафиксировали 84784 активных случая COVID-19.

После того, как в январе 2021 года благодаря соглашению с компанией Pfizer Израиль начал вакцинировать население быстрее всех в мире, вакцину получили уже 5,3 миллиона человек — более половины жителей. Еще 830 тысяч человек переболели коронавирусом — это означает, что уже примерно 68% населения страны могли в той или иной форме получить иммунитет к заболеванию, отмечает «Би-би-си». В мае страну снова откроют для туристов, но только для вакцинированных.