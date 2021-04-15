Японский аппарат доставит арабский вездеход на Луну

ispace

Японский стартап ispace доставит на Луну первый луноход стран арабского мира, используя для этого свой посадочный модуль Hakuto-R. Таким образом, в 2022 году список стран, которым удалось посадить свой аппарат на Луну, может пополниться сразу двумя, сообщается на сайте Space.com.

В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты активно занимаются своей космической программой, которая включает в себя не только околоземные спутники и подготовку астронавтов, но и межпланетные аппараты. В прошлом году к Марсу была запущена межпланетная станция Al Amal, которая занимается изучением атмосферы планеты, а к 2117 году ОАЭ намерены построить на Марсе колонию. В сентябре прошлого года было объявлено о начале разработки первого для страны 10-килограммового лунохода «Рашид». Полезная нагрузка ровера будет состоять из камер, тепловизора, микроскопа и зонда Ленгмюра для исследования реголита и окружающей среды естественного спутника Земли.

14 апреля японская компания ispace объявила, что подписала контракт с Космическим центром Мохаммеда бин Рашида, в рамках которого должна доставить ровер «Рашид» на Луну при помощи своего спускаемого аппарата в рамках своей миссии Hakuto-R Mission 1. Таким образом, дата старта арабского лунохода перенесена с 2024 на 2022 год, изменилось и место высадки — вместо полярных областей Луны ровер должен будет проработать 14 земных дней в экваториальной области Луны на ее видимой стороне. Ispace также будет отвечать за обмен данными ровера с Землей как во время полета до Луны, так и при работе на ее поверхности.

Если все пройдет успешно, то Япония и ОАЭ пополнят список стран, которым удалось доставить свой аппарат на поверхность Луны. В настоящее время в нем присутствуют Россия, США и Китай, ранее могли бы в него войти Индия и Израиль, однако их аппараты «Берешит» и «Чандраян-2» потерпели крушения.