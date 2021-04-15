Япония допустила полную отмену летней Олимпиады

Не исключено, что летние Олимпийские игры сорвутся и на второй год пандемии. Об этом сообщил генсек правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.

Чиновник признал риск отмены Олимпиады из-за резкого взлета заражений коронавирусом.

По словам Никаи, если проведение олимпийского турнира станет практически невозможным, то Токио не останется ничего другого, кроме как от него отказаться.

При этом еще накануне Международный олимпийский комитет (МОК) заявлял, что Олимпиада в Токио в 2021 году точно состоится и будет «самой безопасной».

ОИ-2020 были отсрочены на год из-за COVID-19. Ожидается, что в нынешнем году Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.