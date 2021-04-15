Кэти Перри и Миранда Керр провели совместный прямой эфир в соцсети и рассказали о своих близких отношениях Блинкен: Все страны НАТО обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной » Врачи утверждают, что нежиться в кровати эффективнее для похудения, чем заниматься в спортзале Весной могие начинают штурмовать спортзалы, пытаясь избавиться от «излишеств» на боках и животе к наступлению лета. Тем не менее, специалисты говорят, что худеющим лучше дольше поваляться в кровати, чем вставать рано утром и мчаться на тренировку. Узнайте, почему поваляшки в постели эффективнее для снижения веса, чем посещения спортзала, из нашего материала.



Утверждение, что нежиться в постели лучше для фигуры, чем тренироваться в спортзале, кажется странным. Специалист по сну доктор Гай Медоуз (Guy Meadows) говорит, что все дело в связи между недостатком сна и увеличением количества жира в организме.



Норма здорового сна – 7 – 8 часов. Результаты недавнего исследования показали, что 27% из тех, кто спит в среднем 6 часов в сутки, склонны к ожирению. Вес 73% тех, кто спит около 5 часов, превышает норму. Таким образом, недосыпание может привести к накоплению лишних килограммов. Без надлежащего отдыха гормоны насыщения и голода, лептин и грелин, выходят за пределы нормы. Это и вызывает тягу к сладкому.



Доктор Медоуз заверяет, что если вы заботитесь о своем здоровье и фигуре, то должны сделать сон приоритетом в жизни. Исследование Чикагского университета 2010 года показало, что у тех, кто сидит на диете и спит всю ночь, половина сброшенного веса – жир. Те же, кто соблюдает тот же режим, но недосыпают, теряют вес в основном за счет мышц и острее ощущают чувство голода. В 2018 году ученые выявили, что люди, спящие ночью от 7 до 9 часов, реже чувствуют себя голодными.



Лучше всего совмещать тренировки и крепкий сон, тогда результат будет быстрым и эффективным. Чтобы победить лишний вес, одних поваляшек в кровати недостаточно: нужно подходить к проблеме комплексно, вести здоровый образ жизни и поддерживать дефицит калорий.

Наука – в помощь худеющим. Американские ученые доказали, что обжорство — заразно. Поглощение пиццы и сладостей большой компанией не только поднимает настроение, но и становится привычкой, увеличивая цифру на весах.