ВМСУ пригрозили застосувати зброю: катери ФСБ РФ вчинили нову провокацію в Азовському морі

З 14 на 15 квітня на Азовському морі кораблі РФ вдавалися до вкрай небезпечних провокацій щодо кораблів ВМС Збройних сил України.

Про це написав керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

“Щонайменше 5 катерів ФСБ здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших 3-х МБАКів. Команди подавав корабель берегової охорони РФ N 734. Вранці наші всі повернулися. За словами джерел, вночі у відповідь на погрози корабля РФ нашим морякам довелося попереджати про готовність застосувати зброю”, – написав Клименко.

Він повідомив, що інцидент в Азовському морі між 3-ма МБАКами (типу Гюрза-М) ВМСУ та 5-ма катерами та кораблем Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ стався вночі з 14 на 15 квітня 2021 року.

Подія трапилася у 25 милях від протоки.

Нагадаємо, з 24 квітня Росія закриває Керченську протоку.