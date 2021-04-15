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В США умер осужденный «аферист века» Бернард Мэдофф

Создатель крупнейшей в истории США финансовой пирамиды умер в тюрьме.

Как сообщает Associated Press, осужденный на 150 лет Бернард Мэдофф скончался в штате Северная Каролина. По словам адвоката, 82-летний Мэдофф страдал от болезни почек.

Основанная Мэдоффом инвестиционная мошенническая схема действовала более 20 лет. Ее жертвами оказались более 37 тыс. человек, в том числе знаменитости и известные финансовые компании. Вкладчики потеряли в общей сложности $65 млрд.

Суд установил, что Мэдофф не заключил со своими клиентами ни одной сделки, а лишь расплачивался с новыми вкладчиками средствами от предыдущих клиентов и подделывал счета.

В 2010 году покончил с собой один из сыновей Мэдоффа, которого обвинили в незаконном приобретении элитного жилья. Также был найден мертвым бывший адвокат и друг афериста Джеффри Пиковер.

15 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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