В США необычно заработали на биткоине

Инвестфонд из США смог необычно заработать на росте курса биткоина, вложившись в компанию Coinbase несколько лет назад, пишет CNBC. Первоначальные инвестиции подорожали в 920 раз.

Фонд Union Square Ventures приобрел долю в Coinbase в 2013 году. К тому моменту управляющий фондом Фред Уилсон имел репутацию удачливого инвестора в технологические компании. Среди его сложений были соцсети Twitter и Tumblr на ранних этапах их развития, что позволило извлечь прибыль из дальнейшего роста их стоимости.

Уилсон принял решение купить долю в Coinbase на этапе привлечения венчурных инвестиций стоимостью пять миллионов долларов — цене 20 центов за акцию и оценке всей компании в 20 миллионов. Coinbase специализируется на организации торгов криптовалютами, главным образом биткоином и Etherium, а также предоставляет пользователям услуги хранения криптовалют в специальных кошельках.

Свое решение Уилсон объяснял тем, что сам являлся клиентом Coinbase и покупал через эту площадку биткоины. В дальнейшем популярность компании росла, и в 2021 году она объявила о выходе на биржу NASDAQ. Совокупная стоимость Coinbase в первый день торгов 14 апреля была оценена в 100 миллиардов долларов (гипотетическая оценка при условии, что все опционы, варранты, конвертируемые обязательства и прочие производные инструменты будут конвертированы в акции). Это стало рекордом для американского рынка и позволило ей войти в число 75 самых дорогих компаний США.

По сравнению с 2013 годом стоимость Coinbase выросла в пять тысяч раз. Доля Union Square Ventures сейчас оценивается в 4,6 миллиарда долларов, что превосходит первоначальные вложения в 920 раз. Это, однако, не означает, что доходность фонда составила именно 92 тысячи процентов, поскольку его доля за время владения менялась.

Тем не менее издание называет Union Square Ventures главным бенефициаром успеха Coinbase — за счет вложений на раннем этапе. Аналитики при этом предупреждают, что рост котировок компании напрямую зависит от стоимости и популярности биткоина, который по-прежнему остается очень волатильным (изменчивым) активом. Таким образом, в росте цен акций Coinbase присутствуют признаки «пузыря».