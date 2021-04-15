В России разрешат ходить в лес с топором

В России разрешат ходить в лес с топором и пилой, но только для того, чтобы собирать валежник.

В Госдуму внесены поправки в Лесной кодекс, уточняющие понятие «валежник» и правила его заготовки и сбора. Так, предлагается разрешить использовать для сбора валежника топоры и пилы.

В справке к документу отмечается, что порядок заготовки и сбора валежника сейчас отнесен к полномочиям регионов. Но многие субъекты приняли нормативные акты, которые полностью исказили идею свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса.

Так, в ряде регионов введены такие условия, как: учет собранного валежника, причем до его вывоза из леса, сбор валежника только вручную (без каких-либо инструментов), письменное сообщение о дате посещения леса для сбора валежника, ограничение длины валежника (до одного метра). За нарушения этих «правил» установлена не только административная, но и уголовная ответственность. Все это, подчеркивают авторы закона, не поддается никакому разумному объяснению.

Региональные «перегибы» возникли из-за отсутствия в Лесном кодексе расшифровки понятия «валежник» и более подробного правового регулирования процесса его заготовки и сбора.

Закон предлагает зафиксировать в Лесном кодексе само понятие «валежник», отнеся его к недревесным лесным ресурсам сухостоя, а также прописать в кодексе право граждан использовать сборе валежника ручные инструменты (пила, топор, легкая ручная бензопила и тому подобное).

Напомним, с 1 января 2019 года россияне получили право свободно и бесплатно, то есть без внесения платы и оформления документов собирать валежник и использовать его для собственных нужд.