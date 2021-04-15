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В актёрский состав пятого «Индианы Джонса» вошёл Мадс Миккельсен

Он сыграет в фильме вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Какую именно роль Мадс Миккельсен исполнит в пятой части «Индианы Джонса», не сообщается. Наиболее известные работы датского актёра — сериал «Ганнибал», фильмы «Ещё по одной» и «Охота».

Съёмки пятого «Индианы Джонса» должны начаться летом 2021-го, а выход фильма запланирован на 29 июля 2022 года. Детали сюжета не раскрываются.

Режиссёром фильма выступит Джеймс Мэнголд, известный по «Поезду на Юму», «Форду против Феррари» и «Логану», а композитором — Джон Уильямс, который работал над музыкой для всех частей «Индианы Джонса».

15 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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