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Украина приветствует новые санкции против РФ

Дмитрий Кулеба

Об этом заявил в четверг глава украинского внешнеполитического ведомства

Украина приветствует новые американские санкции против России как способ призвать Кремль к ответственности за оккупацию Крыма и осуществляемые там грубые нарушения прав человека, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

15 апреля США ввели широкий набор санкций в ответ на российское вмешательство в президентские выборы 2020 года в США, кибератаки, агрессию против Украины и иные злонамеренные действия.

«Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину перед лицом односторонних провокаций со стороны России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также отмечает, что Россия должна немедленного прекратить наращивание военной мощи и провокационную риторику», – заявил в связи с введением новых санкций Белый дом.

«Мы будем действовать твердо в ответ на действия России, которые причиняют вред нам, нашим союзникам и партнерам», – подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Русская служба «Голоса Америки»

15 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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