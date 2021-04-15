Украина оценила численность войск РФ у своих границ

Численность российских войск рядом с границами Украины достигнет 110 тыс. военных. Такой прогноз сделал министр обороны Андрей Таран.

Как передает «Интерфакс-Украина», МО проанализировали данные о масштабах военного контингента РФ, стянутого вдоль украинских границ.

Таран отметил, что Россия «продолжает наращивать свои ударные возможности». При этом, по его словам, российская сторона готова пойти на провокацию и обвинить Украину в нарушении перемирия, чтобы использовать это как предлог для увеличения войск в Донецкой и Луганской областях.

По мнению министра, цель Кремля — усилить давление на Украину, чтобы помешать реформам и «позитивным политическим событиям» в соседней стране, а также ее евроинтеграции.

Ранее Таран высказал опасения, что Москва готовит до конца года наступательную операцию с территории Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова. В связи с этим он призвал европейских партнеров «удвоить бдительность и удерживать Россию в рамках международного права».