Тайвань спустил на воду первый собственный десантный корабль

Судостроительная корпорация CSBC спустила на воду десантный корабль-док «Юй Шань», это первый десантный корабль, разработанный Тайванем. Как сообщает Defense News, флот получит его в первой половине 2022 года, это первый из четырех десантников, которыми остров планирует заменить устаревшие американские корабли.

Тайвань в 2017 году запустил 23-летний проект по развитию собственного судостроения и модернизации морских сил. Его цель – перестать покупать корабли у США. В большинстве сделок острова с Вашингтоном фигурируют переделанные суда, списанные из американского флота. Они обходятся дорого и вызывают недовольство Пекина, который регулярно просит США прекратить продавать Тайваню вооружение.

«Юй Шань» – первый их четырех десантных кораблей, которыми остров планирует заменить два ТДК типа «Ньюпорт» и один десантный корабль-док типа «Анкоридж» в своем флоте, полученными от США. Тайваньская судостроительная корпорация начала строить его в 2019 году.

Первый десантный корабль тайваньского производства спустили на воду 13 апреля на торжественной церемонии с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Его длина – 153 метра, общая ширина – 23 метра, а водоизмещение – 10600 тонн. «Юй Шань» может развивать скорость до 21 узла и вмещать до 673 солдат. На его транспортной палубе размещаются гусеничные десантные машины амфибии AAV7, а в двух ангарах поместятся вертолеты Sikorsky Seahawk и Black Hawk.

Корабль оснащен пушкой калибра 76 мм и парой корабельных зенитных артиллерийских комплексов Phalanx. Также «Юй Шань» оборудован двумя ракетно-пусковыми установками, что необычно для десантника. Предполагается, что на корабле будет восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II местного производства. Кроме десантных операций корабль также может работать как передвижной госпиталь.