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Тайвань спустил на воду первый собственный десантный корабль

Судостроительная корпорация CSBC спустила на воду десантный корабль-док «Юй Шань», это первый десантный корабль, разработанный Тайванем. Как сообщает Defense News, флот получит его в первой половине 2022 года, это первый из четырех десантников, которыми остров планирует заменить устаревшие американские корабли.

Тайвань в 2017 году запустил 23-летний проект по развитию собственного судостроения и модернизации морских сил. Его цель – перестать покупать корабли у США. В большинстве сделок острова с Вашингтоном фигурируют переделанные суда, списанные из американского флота. Они обходятся дорого и вызывают недовольство Пекина, который регулярно просит США прекратить продавать Тайваню вооружение.

«Юй Шань» – первый их четырех десантных кораблей, которыми остров планирует заменить два ТДК типа «Ньюпорт» и один десантный корабль-док типа «Анкоридж» в своем флоте, полученными от США. Тайваньская судостроительная корпорация начала строить его в 2019 году.

Первый десантный корабль тайваньского производства спустили на воду 13 апреля на торжественной церемонии с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Его длина – 153 метра, общая ширина – 23 метра, а водоизмещение – 10600 тонн. «Юй Шань» может развивать скорость до 21 узла и вмещать до 673 солдат. На его транспортной палубе размещаются гусеничные десантные машины амфибии AAV7, а в двух ангарах поместятся вертолеты Sikorsky Seahawk и Black Hawk.

Корабль оснащен пушкой калибра 76 мм и парой корабельных зенитных артиллерийских комплексов Phalanx. Также «Юй Шань» оборудован двумя ракетно-пусковыми установками, что необычно для десантника. Предполагается, что на корабле будет восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II местного производства. Кроме десантных операций корабль также может работать как передвижной госпиталь.

15 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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