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Страны НАТО вслед за США решили вывести свои войска из Афганистана

Страны НАТО решили начать вывод войск из Афганистана. Об этом говорится в заявлении альянса. Решение принято вслед за намерением США начать вывод войск в мае и закончить его в сентябре.

В сообщении НАТО указано, что вывод войск из Афганистана будет проводиться в течение нескольких месяцев, а любая атака движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) будет встречена «решительным ответом».

Ранее сегодня, как сообщает  Белый дом, президент США Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани в телефонном разговоре пообещали принять все усилия для политического урегулирования в Афганистане.

Американский лидер также заверил Гани, что США с выводом своих войск продолжат поддерживать Афганистан, в том числе по гуманитарной линии и в области развития и безопасности.

Байден в среду подтвердил, что США начнут вывод войск из страны 1 мая и завершат его к 11 сентября.

«Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой», — сказал Байден в обращении к нации, подчеркнув, что делать это они будут «ответственно, взвешено и безопасно» и «в полной координации с нашими союзниками и партнерами».

15 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости, США Обсудить на форуме сайта
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