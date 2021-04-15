США заблокировали российский внешний долг — Байден подписал указ

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Документ опубликован на сайте Белого дома. Как и ожидалось, ограничения коснулись суверенного долга России. Введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ и ее суверенного фонда. Такие жесткие меры могут помешать правительству РФ занимать деньги на покрытие дефицита бюджета.

Персональные санкции введены против 32 физических и юридических лиц, которые, по мнению американской стороны, имеют отношение к вмешательству в выборы США 2020 года, и «к другим актам дезинформации». Ограничения, в частности, коснулись первого замруководителя администрации президента России Алексея Громова.

Также под санкции попали информационные агентства Southfront, «Ньюсфронт», «Инфорос» и фонд стратегической культуры РФ. По мнению США, они распространяют дезинформацию и контролируются российскими спецслужбами.

За «поддержку киберпрограммы российских спецслужб» санкции введены против шести IT-компаний и организаций:

АО «Позитив Текнолоджиз» (Positive Technologies — одна из самых известных российских компаний в сфере компьютерной безопасности).

ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика».

Военный инновационный технополис ЭРА.

АО «Пасит».

ООО «Необит».

АО «АСТ».

Отдельно в новых санкциях прописан «крымский портфель». Санкции за «аннексию Крыма» затронули: главу МВД Крыма Павла Каранду, министра имущества Крыма Ларису Кулинич, руководителя крымского ФСБ Леонида Михайлюка и главу республиканского СК Владимира Терентьева. Санкции в отношении причастных к строительству Керченского моста коснулись: гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, компании «Ленпромтранспроект» и АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Ограничения затронули компании и людей, связанных с «поваром Путина», российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В их числе: Фонд защиты национальных ценностей и его президент, африканская Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) и ее сотрудники, ООО «Транс Логистик» и его владелец, ООО «Юниджет» и его руководители. Наконец, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

США ввели санкции против России в ответ на предполагаемое вмешательство в американские выборы и кибератаки. Кроме того, в числе претензий к российской стороне отравление Алексея Навального.

Ограничения для суверенного российского госдолга, основу которого составляют облигации федерального займа (ОФЗ), — это очень жесткие меры. С помощью их продажи власти покрывают дефицит бюджета, и это гигантские суммы: цель Минфина на первый квартал 2021 года — разместить ОФЗ на 1 трлн рублей. При этом около 25% российского рублевого долга владеют иностранцы, в том числе американские банки.

Последние санкции в отношении России США и Евросоюз ввели 2 марта за преследование Алексея Навального. Под ограничительные меры попали генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Также в санкционный список попали 13 компаний из России, Германии и Швейцарии, а еще три российских научных института, которые имеют отношение к химической промышленности.