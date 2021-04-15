США ввели новые санкции против российских чиновников и компаний в Крыму

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти российских частных лиц и трех организаций в Крыму. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список были включены генеральный директор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также компании «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Также ограничения были введены против четырех крымских чиновников: министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларисы Кулинич, министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым Владимира Терентьева. США также внесли в санкционный список следственный изолятор №1 в городе Симферополе.