«Кремль пытается стереть Украину с карты мира»: посол Украины в Германии обвинил Россию в реальной подготовке к войне В США создадут ядерный космический корабль » США объявят о санкциях против госдолга России до конца недели Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники агентство Reuters. По его данным, о новых мерах может быть объявлено в четверг. Ту же информацию подтвердили The New York Times источники в Белом доме. По их словам, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами гособлигаций напрямую у Центрального банка РФ и Министерства финансов Российской Федерации (то есть на первичном рынке — в ходе размещений), а также бумаг, выпущенных от лица Фонда национального благосостояния. По сведениям NYT, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня. Санкции будут включать в себя внесение в черный список 30 юридических лиц и высылку из США около 10 российских дипломатов, сказал один из источников Reuters.Речь идет в том числе о россиянах, которые, по американским данным, сотрудничают в разведкой, отмечает CBS. По данным CNN, у высылаемых из Вашингтона и Нью-Йорка российских дипломатов будет 30 дней на то, чтобы покинуть страну. В ЕС могут представить заявления в поддержку мер США против России, но своих новых санкций не планируют, говорят источники The Washington Post. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также вмешательством в выборы президентв в 2020 году. По сведениям агентства, санкции могут коснуться приблизительно десяти россиян, в числе которых «представители властей и разведки», а также примерно 20 юридических лиц. Кроме того, источники агентства отметили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.