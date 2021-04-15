Sony и Чад Стахелски работают над экранизацией игры Ghost of Tsushima

Видеоигра Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы») увидела свет летом прошлого года, а спустя восемь месяцев ее тираж превысил 6,5 млн копий. Восторженные рецензии критиков и коммерческий успех подтолкнули Sony и PlayStation Productions начать работу над экранизацией игры от Sucker Punch.

Бывший каскадёр, а также режиссёр, известный по экшен-франшизе «Джон Уик», Чад Стахелски – идеальная кандидатура, чтобы воплотить сюжет оригинала на большом экране. Разработка проекта ведётся на базе кинокомпании 87Eleven Entertainment. Сам постановщик боевиков выступит также в качестве продюсера предстоящей новинки. Актёрский состав и другие подробности киноадаптации пока неизвестны.

Напомним, что вышеназванная игра стала самым продаваемым тайтлом благодаря точной исторической реконструкции Японии XIII века. Сюжет же «Призрака Цусимы» сосредоточен на последнем из своего клана самурае, который вынужден ради победы отказаться от идеалов и традиций. Дзин Сакаи станет Призраком, чтобы освободить японский остров Цусима от монгольских агрессоров.

Ожидается, что студия Sucker Punch будет участвовать в производстве в качестве исполнительных продюсеров, поэтому сюжет грядущего фильма должен минимально отличаться от оригинала.