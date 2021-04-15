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Школьники в Техасе «торговали» в соцсетях темнокожими одноклассниками

Школьники в Техасе создали в Snapchat группу под названием «Работорговля» и назначали в ней цену своим темнокожим одноклассникам. Одного оценили в 100 долларов, другого — в один доллар.

Группу, название которое было заменено сначала на «Ферму», а затем на «Аукцион», создали ученики средней школы в городе Аледо, сообщает издание New York Times, журналисты которого видели скриншоты группы.

Директор школьного кампуса Даниэл Кэролин Ансли заявила, что школьники привлечены к дисциплинарному взысканию за «расовые домогательства и кибер-издевательства».

Но темнокожие родители и правозащитники считают, что подобное заявление руководства школы — подмена понятий.

«Это не киберзапугивание, а расизм, и надо называть вещи своими именами. Меня просто тошнит от этого. Кем они себя считают?», — возмущается родитель Марк Граббс.

15 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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