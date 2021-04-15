В актёрский состав пятого «Индианы Джонса» вошёл Мадс Миккельсен Королева примет беспрецедентное решение и спасет принца Гарри » Школьники в Техасе «торговали» в соцсетях темнокожими одноклассниками Школьники в Техасе создали в Snapchat группу под названием «Работорговля» и назначали в ней цену своим темнокожим одноклассникам. Одного оценили в 100 долларов, другого — в один доллар. Группу, название которое было заменено сначала на «Ферму», а затем на «Аукцион», создали ученики средней школы в городе Аледо, сообщает издание New York Times, журналисты которого видели скриншоты группы. Директор школьного кампуса Даниэл Кэролин Ансли заявила, что школьники привлечены к дисциплинарному взысканию за «расовые домогательства и кибер-издевательства». Но темнокожие родители и правозащитники считают, что подобное заявление руководства школы — подмена понятий. «Это не киберзапугивание, а расизм, и надо называть вещи своими именами. Меня просто тошнит от этого. Кем они себя считают?», — возмущается родитель Марк Граббс.