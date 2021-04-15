Секретные денежные операции КПСС. Документация ЦК Компартии УССР в последние годы СССР

Тайна партийного казначея

…В эти непростые для страны недели он часто засиживался допоздна в своём домашнем кабинете. Заваленный бумагами, письмами, какими-то записями, газетами с нерадостными известиями, этот уютный рабочий стол служил для него окопом. Здесь можно выдохнуть, собраться с мыслями, подумать: что дальше?

Вечером 25 августа 1991 года многолетний управляющий делами ЦК КПСС Николай Ефимович Кручина был в халате, но при галстуке — сказывалась привычка к внезапным совещаниям в Кремле и ночным визитам на квартиру. Рука придавила окурок в мраморную пепельницу с надписью на латунной табличке: «В честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции».

«Я не предатель и не заговорщик…» — перо остановилось, пальцы потянулись за второй сигаретой. Втянув дым, он дописал: «…но я боюсь».

Человек, всецело ведавший партийной хозяйственной деятельностью, в том числе передвижением средств в её сложной и запутанной финансовой системе, включая частные банки и заграничные счета, так и не поведал миру о том, что знал… Тело Кручины обнаружили утром на тротуаре переулка, неподалёку от Арбата. Судмедэксперты скажут, что он выбросился из окна своей квартиры на пятом этаже.

Вскоре, когда после распада СССР начнут проводить аудит финансовой деятельности Компартии, на её счетах будут символические миллионы рублей, а особо важные бумаги на сотни миллиардов долларов из сейфов — в первую очередь из кабинета Кручины — исчезнут.

Как наполнялась «партийная касса»

Функционеры Коммунистической партии УССР, одной из самых богатых республик, жили если не на широкую ногу, то, по крайней мере, нужды не знали.

— На первое июля 1991 года на балансе партийных органов республики состояло 849 зданий разного назначения общей стоимостью 422 млн руб., — раскрыв толстую папку с подшивкой документов, говорит Ольга Бажан, директор Центрального государственного архива общественных объединений Украины. — Это обкомы, райкомы, детсады, базы отдыха, санатории, 27 автобаз, 23 партийных архива, 28 гостиниц, 2 здания филиала музея Ленина. Одно из этих зданий сегодня — Украинский дом.

В Центральном госархиве общественных объединений Украины сохранилось 12 тыс. единиц хранения, как принято говорить архивной терминологией. Это тома уникальных документов, до настоящего времени не публиковавшихся в прессе. Тридцать лет спустя эти материалы на многое проливают свет.

Итак, откуда доходы? Прежде всего из «обязаловок», среди которых на первом месте были партийные взносы. К концу 1980-х каждый седьмой гражданин СССР был коммунистом. Суммы, которые они платили в кассу партии, варьировались в зависимости от должностного оклада. Партийный билет тогда был и неким идентификационным кодом, и ID, и сразу всеми возможными справками — о доходах, о месте работы и пр. По нему можно было определить, сколько у товарища стажа или выслуги, какой срок выхода на пенсию, а также её размер.

— На 1989 год было утверждено, что Компартия Украины должна была получить 221 млн руб. членских взносов от коммунистов, — цитирует один из рассекреченных документов Ольга Бажан. — Интересная закономерность: уже в следующем 1990 году партийных взносов получили 197 млн руб., то есть их сумма начала уменьшаться. В 1991-м в проект заложили только 127 млн руб. Бюджет того года был только за первое полугодие — дальше Компартия УССР прекратила вести постоянный документооборот.

Помимо рублёвых были и валютные счета — для коммунистов, работавших в международных торговых и дипломатических представительствах. Они должны были переводить взносы через посольства СССР. Правда, информацию о взносах советских резидентов, в частности агентов-нелегалов, в архивных документах не детализируют: к примеру, работники органов госбезопасности относились к той же размытой категории работающих за рубежом.С чем было связано уменьшение членских поступлений, догадаться несложно: в обществе бушевали демократические процессы, и многие выходили из партии — тогда это уже было «можно».

Ещё одной «обязаловкой» были отчисления от прибыли книгоиздательств, таких как «Радянська Україна», которые напрямую подчинялись ЦК КПУ. В советское время, покупая художественную книжку, зачастую нужно было приобретать ещё и партийную. На такой «добавленной стоимости» и зарабатывали партийные издательства.

— На 1989 год эти отчисления составляли 72 млн руб. Они также поступали в бюджет КПУ, — конкретизирует Ольга Бажан.

В Москву и обратно

Экономить и считать свои деньги в советской Украине умели, делали это расчётливо и искусно. Помимо расходов на содержание городской инфраструктуры Компартии, строительство зданий партийного назначения, содержание автобаз и детсадов была отдельная строка — «Начисление в бюджет КПСС», своего рода дань, которую надо было отправлять в Москву. В 1989 году на эту статью, согласно документам, ушло почти 66,5 млн руб.

Однако уже через полтора года ситуация в корне изменилась. В 1991-м, наоборот, партийный фонд ЦК КПУ планировал получить дотацию из страхового фонда КПСС.

— Сумма 294 млн 635 тыс. руб. С чем были связаны эти дотационные выплаты, из документов совершенно непонятно, — удивляется Бажан. — Нигде в других материалах не комментируется этот перевод средств.

Была ли эта потребность в дотации вызвана прогнозируемым недобором от партийных отчислений либо возрастающей напряжённостью в республике, установить непросто. Но следующие архивные свидетельства общения Киева с Москвой закрепляют мысль, что Компартия Украины не только уклонялась от очередной «мзды» в центральную метрополию, но и пыталась выбить для себя некие преференции.

— Есть интересная правительственная телеграмма. Она из Москвы, адресована в ЦК Компартии Украины, — рассказывает Ольга Бажан. — Здесь предлагается всем союзным республикам перечислять деньги в Госбанк СССР для благотворительного фонда пожертвований Компартий союзных республик.

В телеграмме указан и лицевой счёт, на который «предлагалось» переводить средства, но в то же время есть оговорка: при совершении операции не называть её предназначение, а лишь вписать номер счёта Госбанка СССР. Что бы это могло значить? Какова истинная цель такого перевода?

Не менее интересна приписка на телеграмме и управляющего делами Компартии Украины Константина Продана. Он ответил, что в КПУ для сбора добровольных республиканских взносов создаётся свой фонд, называется он «Гідність».

Тем не менее отказаться от предложения, поступившего от вышестоящего начальства, Продан не мог. Так что его ответ больше похож на завуалированное «принятие информации к сведению и исполнению». Хотя никаких документальных подтверждений переводов по данному счёту либо существования фонда «Гідність» мы не находим.

С другой стороны, телеграмма датирована первым августа 1991 года. Советская система была в предсмертной агонии, через 18 дней в Москве начался путч ГКЧП. Нужно ли было Продану переводить республиканские деньги на счёт банка государства, которого вот-вот не станет?

Странные самоубийства

По мнению Александра Нездоли, писателя, экс-генерала СБУ, а в прошлом офицера КГБ, организованно выводить за границу партийные деньги начали с момента распада СССР.

— Были специальные счета. Доступ к ним — к кодам, шифрам — имело очень небольшое количество людей, — утверждает Нездоля. — Доказательства найти предельно сложно, потому что денежные средства выводились за границу разными способами, в том числе с помощью разведки Комитета государственной безопасности.

«Золото партии», о котором так много говорят, генерал считает именно теми миллионами, выведенными за рубеж.

— Думаю, если бы нашёлся человек, который сегодня сказал бы, где точно находятся деньги партии, он был бы где-то в Монако на дорогой яхте. Либо в Монако на дне кормил раков, — смеётся Нездоля. — Впрочем, второй вариант — скорее, поскольку все посвящённые в те дела быстро уходили их жизни.

Николай Кручина. Знал, куда ушли деньги партии, но предпочёл умереть молча

Смерть Кручины была далеко не единственной. По разным оценкам, в период второй половины 1991 года в СССР при странных обстоятельствах умерло более полутора тысяч функционеров разных рангов, причастных к финансовой деятельности Компартии.

6 октября выпрыгнет из окна своей московской квартиры Георгий Павлов, занимавший пост управделами ЦК до Кручины. Родственники вспоминают, что накануне был «странный звонок», после которого Павлов вёл себя, «будто под гипнозом».

А 17 октября на глазах супруги и дочери через перила балкона на 12-м этаже перевалился заведующий сектором США международного отдела КПСС Дмитрий Лисоволик. Семья наотрез отказалась верить в самоубийство, ведь в тот день он принимал гостей, был общителен и даже шутил.

Александр Нездоля помнит ещё одну таинственную смерть — на этот раз офицера госбезопасности, своего бывшего сослуживца.

— Я руководил одним из подразделений КГБ Львовской области. У меня был работник, очень одарённый парень, который закончил с золотой медалью школу, потом — Высшую школу КГБ СССР. Фамилия его была Гудилин, звали Игорь Викторович. После учёбы в Высшей школе его направили на двухгодичные курсы в Москву. Там он и остался в отделе Кручины, — вспоминает Нездоля.

Чековая книжка. Подшивка ценных бумаг Госбанка СССР, с помощью которых обналичивали деньги

В 1991 году бывшие коллеги узнали, что Игорь Гудилин выбросился из окна.

— Это человек был честнейший и ответственный. Нормальный, хороший семьянин. Я более чем убеждён, что сам он этого сделать не мог. Потому что человек он был уравновешенный — у нас же каждый год проходили медицинскую комиссию, как лётчиков, проверяли по всем статьям медицины, — вспоминает генерал. — А причина знаете в чём? Он очень много знал. По моим соображениям, он знал счета, доступ к этим счетам и людей, которые могли ими воспользоваться.

А остальное положим в банк

В 1991 году в сейфе международного отдела КПСС нашли порядка $2 млн — эти средства предназначались для американских коммунистов. Подобными финансовыми «тропами» — через КГБ, посольства, подставные фирмы, — предположительно, выводили и деньги Коммунистической партии: их помещали на фиктивные счета, оформляя на «доверенных лиц», после чего деньги бесследно исчезали.

В конце 1980-х, когда полным ходом росли кооперативы и первые зачатки бизнеса, Компартия Украины в вопросе коммерции не была ретроградом.

— В архиве сохранились очень интересные документы касательно того, как Компартия Украины входила в состав учредителей одного из коммерческих банков (ныне Укрсоцбанк. — Фокус), — делится директор архива Ольга Бажан. Она показывает письмо за подписью управделами ЦК Продана в Украинский республиканский банк о поиске дополнительных путей наполнения партийной кассы.

Публикуются впервые. Директор архива Ольга Бажан показывает корреспонденту Фокуса Михаилу Колесникову эксклюзивные документы

Если кто слышал выражение «ваши зарплаты приходят позже, поскольку кто-то их кладёт на депозит», то это не выдумка. И коммунисты, оказывается, не брезговали этим методом мирового капитализма.

— Один из первых траншей поступил 18 сентября 1990 года и составлял 55 млн руб., причём зафиксировано, что под 6% годовых, — описывает ситуацию Ольга Бажан. — Следующий транш — 40 млн руб. С одной стороны, это был путь увеличения партийной кассы, причём пассивный путь — депозит, проценты, — рассказывает Бажан. — Их потом можно было пустить на строительство жилых домов, санаториев и т. п.

С другой стороны, Компартия Украины проводила не только внутреннюю экономическую деятельность. Банковскими депозитами удобно было распоряжаться и на внешнем рынке.

Ассоциация «Згода»

На закате СССР украинские коммунисты сделали ещё один бизнес-проект, под названием «Згода» — внешнеэкономическую ассоциацию для проведения финансовых операций за границей. В сохранившихся документах есть её устав и список учредителей.

— Здесь, само собой, управление делами, гостиница «Жовтень», Киевское арендное строительно-производственное объединение «Будова» — это бывшее стройуправление ЦК Компартии Украины. То есть соучредители этой внешне­экономической ассоциации — все представители организации, входившие в инфраструктуру ЦК, — говорит Бажан.

«Згода» так «Згода». Учредителями внешнеэкономической организации оказались структурные подразделения ЦК КПУ

Даже после официального запрета Компартии в октябре 1991 года деятельность «Згоды» не прекратилась. Она просуществовала вплоть до ноября, когда документальные следы её деятельности окончательно прекращаются. До этого момента есть движение средств, хоть до партийных масштабов оно явно недотягивает — сотни тысяч рублей вместо миллионов.

— Думаю, что не все финансовые операции учтены. Потому что не все они подлежали официальному фиксированию. Скорее всего, вот то, что осталось официально на бумаге, это, скажем, небольшие маркеры для изучения этой проблематики сегодня, — объясняет Ольга Бажан.

Один из любопытных артефактов — чековая книжка на 25 чеков, с помощью которой представители «Згоды» могли обналичивать деньги. Впрочем, по оторванным корешкам книжки невозможно отследить, куда в конечном итоге ушли даже те средства, которые официально известны: здесь суммы уж совсем непримечательные — по нескольку тысяч рублей.

— Непонятно, на каких счетах лежали расчётные счета этой организации, потому что был и Государственный банк Советского Союза, был и Внешэкономбанк. То есть там, наверное, очень разветвлённая была система, — резюмирует Бажан.

Александр Нездоля. Ветеран КГБ и СБУ уверен: те, кто мог что-то знать о деньгах Компартии, давно мертвы

Расследование «Кролл»

Вопрос, на который нет ответов: кто сегодня распоряжается деньгами КПСС? По мнению Александра Нездоли, главным бенефициаром схемы вывода средств за границу был Михаил Горбачёв.

— Когда он ушёл и пришёл Ельцин, то жаловался на маленькую пенсию, снимался в рекламе, — вспоминает Нездоля. — Однако это только прикрытие. Мне известно, что Горбачёв владеет островом и недвижимостью по всему миру.

Новое российское правительство в поисках «золота партии» обратилось к услугам американского агентства «Кролл», состоящего из бывших работников ФБР и ЦРУ. Однако вскоре после начала расследования его прикрыли при участии первого вице-премьера РФ Егора Гайдара. Почему? Ответ напрашивается только один: то, что искали, нашли. Материалы того расследования до сих пор полностью не публиковались. В 2002-м секретные сведения попали в руки журналиста «Новой газеты» Юрия Щекочихина и были частично опубликованы. Однако после выхода нескольких сенсационных статей Щекочихин скоропостижно скончался от отравления тяжёлым металлом. Так что тайну «золота партии», подобно многим партийным функционерам, он также унёс в могилу.