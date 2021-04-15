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Режиссер «Чужих на районе» экранизирует комикс «Звездный свет»

Режиссер "Чужих на районе" экранизирует комикс "Звездный свет"

Британский постановщик Джо Корниш, снявший научно-фантастическую комедию «Чужие на районе» и семейное фэнтези «Рожденный стать королем», экранизирует комикс Марка Миллара «Звездный свет».

Напомним, Миллар является автором таких экранизированных ранее комиксов, как «Пипец» и «Особо опасен». Что касается «Звездного света», это история одноименного супергероя, который много лет тому назад, будучи молодым, спас вселенную, а теперь живет обычной рутинной жизнью на Земле. Когда пожилой герой теряет любимую жену и остается совсем один, так как дети давно выросли и живут собственными заботами, то решает вновь пуститься в супергеройство.

Продюсирует проект создатель «Людей Икс» Саймон Кинберг. О кастинге пока информации нет.

15 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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