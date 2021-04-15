Раскрыты сроки запуска 6G

Во время выступления на мероприятии Huawei Global Analyst Чжицзюнь раскрыл сроки запуска 6G. По его словам, это произойдет практически сразу после 2030 года. Компания уже изучает новый стандарт, планирует будущее оборудование и рассматривает возможности для его использования. Сюй Чжицзюнь пообещал, что в скором времени Huawei опубликует технический документ с анализом перспектив нового стандарта.

Также журналисты ссылаются на сотрудника научного отдела компании доктора Чжу Пейина (Dr. Zhu Peiying), который полагает, что через десять лет искусственный интеллект будет более распределенным, чем централизованным, что несомненно отразится на цифровой жизни людей.

Топ-менеджеры Huawei также отметили, что переход к 6G не окажется моментальным. Согласно актуальной статистике, большая часть китайских абонентов до сих пор пользуется сетью 4G. Количество подключенных к 5G абонентов трех крупнейших операторов Китая едва превышает показателя в 300 миллионов. В заключении говорится, что связь шестого поколения благодаря своей скорости и минимальной задержке сигнала позволит максимально объединить реальные и цифровой миры.