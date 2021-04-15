Путин не ответил Байдену на предложение провести саммит, говорят в правительстве США

Президент России Путин не ответил президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре предложение встретиться и лично обсудить вызовы и противоречия. Об этом журналистам сообщил чиновник Белого дома.

Во вторник во время разговора с российским лидером президент США предложил провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране, «чтобы обсудить полный спектр вопросов, касающихся США и России».

«Русские не ответили на предложение, не уточнили, президент Путин примет участие в таком саммите. Но мы считаем, что в последующие месяцы для двух лидеров будет очень важно сесть и обсудить весь спектр проблем в наших отношениях, и это ответственность лидеров таких важных стран как США и Россия, собраться и найти стабильный и эффективный путь движения вперед, чтобы остановить любой цикл эскалации до того, как это выйдет из-под контроля «, — заявил министр.

В телефонном разговоре Байден, в частности «озвучил беспокойство из-за внезапного накопления войск России в оккупированном Крыму и на границах с Украиной, и призвал Россию к деэскалации напряжения», а также «выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В четверг Белый дом сообщил, что высылает из страны 10 российских дипломатов. Также американские власти объявили о ряде санкционных шагов против России. В частности, США ввели санкции против российских технологических компаний, ограничили операции с облигациями РФ и ввели меры против россиян за действия в Крыму.