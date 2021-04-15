Польша объявила о высылке трёх российских дипломатов

Польша в четверг объявила троих сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Как говорится в сообщении МИД Польши, их действия нарушали дипломатический статус, а также наносили Польше вред.

В МИД Польши в четверг был вызван российский посол. Ему было объявлено о том, что Варшава поддерживает введённые в тот же день санкции США против Москвы в связи с действиями России, которые Вашингтон и его союзники считают агрессивными. Особый акцент при этом власти Польши сделали на кибератаках, которые, как утверждают США, совершили российские спецслужбы. «Последствия этих атак ощущаются за пределами США и затрагивают, в частности, европейские государства» — сказано в заявлении польского МИД.

Помимо прочего, США приняли решение выслать из страны 10 сотрудников российского посольства, в сообщении Белого дома говорится, что часть из них — работавшие под прикрытием сотрудники спецслужб.

О солидарности с действиями США заявили и другие их союзники, в частности Великобритания. В МИД этой страны также был вызван российский посол.

Российские официальные представители назвали шаг Польши «действиями истинного вассала США» и «сателлита, который подтявкивает» Вашингтону.

Польша — один из наиболее последовательных критиков политики российских властей среди стран Евросоюза.