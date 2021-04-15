Новые санкции США против России затронут ее суверенный долг

По информации авторитетной газеты The New York Times, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы могут коснуться суверенного долга РФ.

На этом фоне российский рубль на торгах форекс начал снижение. На Московской валютной бирже национальная валюта потеряла 17 коп. по отношению к доллару — «американец» стал стоить 76,04 руб., и 7 коп. — к евро, который торгуется по 91,01 руб.

Ожидается, что власти США объявят о санкциях уже сегодня.

Ранее со слов источников зарубежных СМИ стало известно, что в новый пакет включена высылка 10 российских дипломатов и ограничения против 12 россиян и 20 организаций. Меры связаны с «вмешательством» России в американские выборы и кибератакой на клиентов SolarWinds.