Німеччина та США закликали Росію скоротити кількість військових на кордоні з Україною

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові, яка відбулася сьогодні, 14 квітня, висловили думку, що Росії варто скоротити чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Про це пише AFP із посиланням на пресслужбу канцлера.

Як наголошується, обидва лідери погодилися, що скорочення чисельності російських військ поблизу українських кордонів допоможе знизити ескалацію напруженості в регіоні.

У повідомленні Білого дому йдеться: “Лідери висловили занепокоєння з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України”.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує перекидати на територію окупованого Донбасу особовий склад, зброю, боєприпаси, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Тільки за минулий тиждень на Донбас прибуло близько 250 військових з РФ.