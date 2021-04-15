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Німеччина та США закликали Росію скоротити кількість військових на кордоні з Україною

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові, яка відбулася сьогодні, 14 квітня, висловили думку, що Росії варто скоротити чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Про це пише AFP із посиланням на пресслужбу канцлера.

Як наголошується, обидва лідери погодилися, що скорочення чисельності російських військ поблизу українських кордонів допоможе знизити ескалацію напруженості в регіоні.

У повідомленні Білого дому йдеться: “Лідери висловили занепокоєння з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України”.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує перекидати на територію окупованого Донбасу особовий склад, зброю, боєприпаси, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Тільки за минулий тиждень на Донбас прибуло близько 250 військових з РФ.

15 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта
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