Нефть подорожала до максимума за месяц на прогнозах МЭА

Рынок нефти после продолжавшихся почти месяц блужданий около отметки 63 доллара за баррель Brent резко рванул вверх.На торгах в среду котировки «черного золота» прибавляют 5% и обновляют максимумы за месяц на фоне улучшения прогнозов Международного энергетического агентства и данных из США, показавших рекордное за два месяца сокращение запасов в хранилищах.

На 20.06 июньские фьючерсы на сорт Brent дорожают на бирже ICE в Лондоне на 4,7%, до 66,62 доллара аз баррель, а ранее поднималсь до отметки 66,79 — максимальной с 18 марта.

Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 63,18 доллара за бочку с ростом цены на 4,99%.

Уже к открытию американских бирж рынок нефти держался в плюсе на 2%. «Главным драйвером утреннего ралли стал месячный доклад МЭА, в котором прогнозирует значительный рост спроса во второй половине года», — отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.