НБУ погіршив прогноз падіння української економіки у 2021 році до 3,8% річних

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема, через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жовтні-грудні минулого року економіка майже сягнула докризового рівня, але на початку 2021 року її відновлення дещо сповільнилося.

Зокрема, запровадження нових карантинних обмежень призвело до пригнічення ділової активності. Крім того, ефект нижчих минулорічних врожаїв позначився на показниках сільського господарства, харчової промисловості та вантажообігу. Посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках та розширення торговельних обмежень з боку Росії вплинули на погіршення показників промисловості попри високі ціни на товарних світових ринках. Складніші погодні умови січня-лютого послабили показники будівництва та транспорту.

«Водночас за підсумками березня, незважаючи на «карантин червоних зон», очікується зростання реального сектору економіки за рахунок ефекту низької бази порівняння і фактичного поліпшення показників підприємств. З урахуванням цих чинників очікується скорочення економіки в річному вимірі за підсумками І кварталу», — зауважили у пресслужбі.

У регуляторі зазначили, що починаючи з ІІ кварталу економіка України повернеться до стійкого зростання, головним рушієм якого і надалі залишатиметься споживчий попит. В умовах пожвавлення світової економіки та подальшого прогресу в боротьбі з пандемією також збільшуватиметься й інвестиційний попит.