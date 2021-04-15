Найден 7-ой протоконтинент, который на 94% находится под водой

Иногда привычные для всех знания могут быть поколеблены посредством нового открытия. Например, еще в детстве большинство запоминает, что на современной географической карте фактически нет белых пятен, а Земля состоит из 6 континентов, омываемых океанами.

Сравнительно недавно группа ученых из 11 геологов выдвинула гипотезу о существовании седьмого континента или восьмой части света. Что это за континент и где он находится?



Трудностью в изучении данного континента является то, что большая его часть, а именно 94%, находится под водой. И только 6% суши можно увидеть, не погружаясь ниже уровня моря. К ней относится Новая Зеландия и Новая Каледония.

В конце прошлого столетия несколько ученых решили исследовать данную местность. Все началось с изучения процесса отделения восточной части древнего суперконтинента под названием Гондвана. Именно это стало причиной предположений, что Новая Зеландия – на самом деле не «осколок» Австралии, а часть целого континента.

Кроме того, после изучения земной коры в данном регионе, ученые пришли к выводу, что она относится именно к материковому типу, а не островному. Исследователи обнаружили вулканические, метаморфические и осадочные породы, которые образовались под воздействием температур и давления. Все это указывало на то, что прежде суша довольно сильно выступала над водой.

В декабре 2016 года ученые изложили свои доводы и предположения в статье, обращенной Геологическому обществу Америки. Таким образом, был поднят вопрос о существовании седьмого континента уже на мировом уровне.

Чтобы выяснить, как именно расположен континент и где его границы, ученые воспользовались помощью спутника. Они изучили строение дна и определили местоположение Зеландии.



Топографическая карта Зеландии, на которой видны границы с Австралией, Фиджи, Вануату

Данный континент соответствовал ряду важных критериев. К ним относилось то, что территория заметно возвышалась над окружающей местностью, имела характерную геологию, четко выраженные границы, а также более толстый поверхностный слой, в сравнении с морским дном.

Более того, Зеландия занимает немалую площадь – примерно 4,9 млн.км2. К слову, площадь Гренландии составляет всего 2,131 млн.км2. А по отношению к Австралии, которая считается континентом, Зеландия составляет 2/3 части ее территории.

По мнению ученых, Зеландия отсоединилась от Австралии очень давно – около 60-85 млн. лет назад. Позже континент затонул и впоследствии претерпел множество изменений. Причин для таких изменений было много и одна из них – это сформировавшееся в Тихом океане вулканическое кольцо.

Оно деформировало подводную часть Зеландии. Это образование еще называют Огненным кольцом.

Оно состоит из 450 вулканов, большинство из которых – наиболее мощные. Не удивительно, что данная цепь повлияла на облик подводного материка, ведь она является причиной 81% землетрясений в мире.

В 340 году до н.э. греческий философ Платон описал некий остров-государство, затонувший и утерянный, под названием Атлантида. Может быть, он писал о новом континенте?

Ученые отвечают на этот вопрос отрицательно. Ведь Зеландия ушла под воду настолько давно, что не была способна попасть в историю человечества в письменном виде. Однако бурная фантазия заставляет предполагать, что подводный континент может еще поразить своими тайнами.



Карта южной части Зеландии

Что находится на его территории под толщей воды – ученым еще только предстоит выяснить. Но это исследование затруднено в связи с неимением у человечества необходимого оборудования, чтобы изучать подводный мир.

Некоторые эксперты предполагают, что материк сохранил на своей территории останки древних миров. Возможно, какие-то цивилизации, обособленные от других континентов окружающей их водой, смогли оставить тут свои следы. Более того, палеонтологи почти уверены, что Зеландия была местом обитания невиданных еще прежде доисторических животных.

Остается надеяться, что совсем скоро инженеры изобретут столь необходимые устройства для исследования дна океана. И тогда ученые смогут изучить мир затонувшей Зеландии. Возможно, только тогда будет полностью доказана ее причастность к континентам.