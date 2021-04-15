На Київщині зник 2-річний хлопчик: до пошуків залучили Нацгвардію і аеророзвідку

У селі Рагівка Вишгородського району, що на Київщині, напередодні ввечері зник 2-річний хлопчик, на його пошуки кинули всі служби поліції, нацгвардійців та працівників ДСНС. Про це повідомив у Facebook начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

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«На Київщині сталася надзвичайна подія. У селі Рагівка Вишгородського району зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко. Мати повідомила про зникнення дитини близько 21 години. Пошуки проходили всю ніч і станом на ранок тривають. Ми максимально задіяли всі служби ГУНП в Київській області, на місці працюють Нацгвардія, ДСНС. Наразі до пошуків задіяно 240 осіб», — вказав Нєбитов.

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До пошуків, зі слів очільника поліції Київщини, підключили аеророзвідку, правоохоронці проводять подвірний обхід. «Вже перевірили закинуті будівлі та колодязі. Ми вже розширили радіус пошуків — шукатимуть дитину у найближчих селах. До заходів підключились волонтери», — вказав він.

«На жаль, батьки повідомили про зникнення дитини лише через 5 годин після зникнення Богдана, коли вже стемніло. Ніколи не зволікайте з повідомленням про зникнення ваших рідних! Не втрачаю надію, що найближчим часом Богдан буде знайдений», — додав Нєбитов.