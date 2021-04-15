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МЗС Туреччини про російсько-українську війну: ми не підтримуємо жодну зі сторін

Туреччина у військовому протистоянні між Росією та Україною не підтримує жодну зі сторін, у той же час вона готова допомогти врегулювати його дипломатичним шляхом

Про це в інтерв’ю турецькому телеканалу NTV заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було морем миру.

«Ми виступаємо за це, але в даний час напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому… Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні. Ми пропонуємо обом країнам врегулювати проблеми мирним шляхом», — зазначив Чавушоглу.

Він підкреслив, що Туреччина розвиває з Росій відносини в торгівлі, енергетиці та інвестиціях.

15 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта
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