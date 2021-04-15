Минфин РФ не исключил приостановку аукционов ОФЗ из-за санкций США

Министерство финансов РФ допускает приостановку аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с новыми санкциями США против России.

Минфин в своем заявлении заверил, что «внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках» после объявления Вашингтонов новых «ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами» РФ на первичном рынке.

«В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры. При этом значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения», — указывается в сообщении.

В министерстве отметили, что «в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты».

Со своей стороны, Центробанк РФ дал понять, что также «отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения» американских санкций, и «при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты для сохранения финансовой стабильности».

Напомним, ранее сегодня президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В частности, под рестрикции подпали 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы США.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.