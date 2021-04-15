«Кремль пытается стереть Украину с карты мира»: посол Украины в Германии обвинил Россию в реальной подготовке к войне

По словам Мельника, на границе скопилось уже 90 тыс. российских солдат, а в ближайшее время, по данным украинской разведки, будет сосредоточено до 110 тыс. военнослужащих РФ — а это почти «половина всей украинской армии». «Это не просто бряцание оружием. Это весьма реальная подготовка к нападению на Украину, Кремль пытается стереть Украину с карты мира», — уверен Мельник.

«Нам нужно гораздо большее, чем красивые слова. Нам нужна военная поддержка. Нам нужно модернизировать украинскую армию. Нам нужны самые современные системы вооружений, чтобы укрепить нашу оборону», — заявил посол и призвал Запад расширить военную помощь Киеву.

Мельник считает, что единственной гарантией безопасности является полноправное членство Украины в НАТО.