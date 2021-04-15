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«Кремль пытается стереть Украину с карты мира»: посол Украины в Германии обвинил Россию в реальной подготовке к войне

Ситуация на украино-российской границе катастрофическая, переброска войск РФ к границе — это реальная подготовка к войне. Так считает посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает DW со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.

По словам Мельника, на границе скопилось уже 90 тыс. российских солдат, а в ближайшее время, по данным украинской разведки, будет сосредоточено до 110 тыс. военнослужащих РФ — а это почти «половина всей украинской армии». «Это не просто бряцание оружием. Это весьма реальная подготовка к нападению на Украину, Кремль пытается стереть Украину с карты мира», — уверен Мельник.

«Нам нужно гораздо большее, чем красивые слова. Нам нужна военная поддержка. Нам нужно модернизировать украинскую армию. Нам нужны самые современные системы вооружений, чтобы укрепить нашу оборону», — заявил посол и призвал Запад расширить военную помощь Киеву.

Мельник считает, что единственной гарантией безопасности является полноправное членство Украины в НАТО.

15 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
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