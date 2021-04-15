Кремль опять пригрозил США войной против Украины

Во время встречи в Москве помощник Путина Юрий Ушаков заявил послу США Джону Салливану, что Америка должна воздержаться от введения новых санкций, в противном случае Россия «отреагирует самым решительным образом». Об этом сообщает агенство РИА Новости, добавляя, что в российском МИДе подтвердили эту информацию.

«В ходе беседы было сказано, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – цитирует агенство своего анонимного собеседника.

Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.

Также заявление помощника Путина послу США подтвердили агентству Франс-Пресс в МИД России. При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу.

Байден позвонил Путину на фоне резкого обострения напряженности вокруг Украины.

Россия последние недели активно наращивает военное присутствие у украинских границ и в аннексированном Крыму: по подсчетам расследователей, туда переброшены около 80 тысяч военных. Киев заявил о 40 тысячах военных РФ у восточных границ страны и еще 40 тысячах – в Крыму (по совпадению, эти цифры соответствуют той оценке сил НАТО, которую дал Шойгу). Журналистам также удалось снять большой лагерь российских военных в Воронежской области, в 270 километрах от границы с Украиной.

Власти США ранее несколько раз призывали Кремль не наращивать военное присутствие у границ с Украиной. Об этом, в частности, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб: оба они два дня назад заявили, что Россия должна немедленно прекратить наращивание военного присутствия у границы с Украиной.