Королева примет беспрецедентное решение и спасет принца Гарри

Британская королева Елизавета II примет беспрецедентное решение и запретит старшим членам королевской семьи приходить на похороны принца Филиппа в военной форме. Таким образом она спасет принца Гарри от позора, пишет издание Daily Mail.

Вопреки традиции принцы Гарри и Эндрю не смогут надеть на похороны свои мундиры. Остальные дети королевы, в том числе принц Чарльз, принц Эдвард и принцесса Анна, а также старший брат Гарри принц Уильям, придут на церемонию в военной форме. Придворные были озабочены тем, что это подчеркнет раскол в королевской семье, наметившийся после отъезда Гарри в США.

Принц Гарри рассчитывал появиться на похоронах в том же мундире кавалерийского полка Королевские и Синие, который надевал на свою свадьбу три года назад. Но такой возможности у него не будет, поскольку в феврале королева лишила его почетных воинских титулов. Ему разрешено надеть лишь гражданский костюм и награды, полученные за время службы.