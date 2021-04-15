Кэти Перри и Миранда Керр провели совместный прямой эфир в соцсети и рассказали о своих близких отношениях

В браке с Мирандой Керр Орландо Блум прожил три года. После расставания бывшие супруги остались в хороших отношениях и вместе воспитывают 10-летнего сына Флинна. С 37-летней бывшей женой своего возлюбленного общий язык нашла и его новая пассия, 36-летняя Кэти Перри: с Мирандой они стали хорошими приятельницами. Модель уже не раз тепло высказывалась в адрес певицы, а Кэти отвечала ей взаимностью.

Миранда и Кэти действительно очень сблизились за последнее время — вчера они даже вместе провели прямой эфир, в котором рассказали о своих отношениях и том, каково это — быть мамами (Перри прошлым летом родила от 44-летнего Блума дочь, а у Миранды есть еще двое сыновей от второго супруга Эвана Шпигеля). Знаменитости сошлись во мнении, что материнство — это самая лучшая работа на свете, а любовь к детям не похожа ни на какую другую.

Я чувствую, что у меня есть возможность достичь любой вершины, особенно в плане карьеры, и за это я очень благодарна. Но ничто нельзя сравнить с тем чувством, когда у меня появилась дочь. Это было лучшее решение,



— сказала Кэти.

Перри добавила, что она очень счастлива, что решила наконец поставить в приоритет желание завести семью.

Я так рада, что приняла сознательное решение попробовать это сделать, потому что не хотела упустить такую возможность,

— рассказала она.

Орландо Блум и Кэти Перри

Говоря о Керр, Кэти назвала их семью «современной», очевидно, считая Миранду и ее мужа Эвана Шпигеля ее частью.

Один из самых больших плюсов близких отношений с Мирандой — это то, что я могу попробовать все ее продукты (Керр запустила собственную линию косметики. — Прим. ред.), особенно когда ее сын приходит домой с ними в рюкзаке,

— пошутила Кэти.

Миранда Керр и Эван Шпигель

С Флинном Перри тоже хорошо ладит и говорит, что отцовский опыт ее возлюбленного помогает ей в воспитании дочки.