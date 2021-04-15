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Хью Лори экранизирует знаменитый роман Агаты Кристи

Хью Лори экранизирует знаменитый роман Агаты Кристи

Мини-сериал из трех эпизодов появится на стриминговом сервисе BritBox. Однако о сроках съемок фильма пока не говорят.

Британский актер Хью Лори, сыгравший главную роль доктора Хауса в одноименном фильме, на этот раз попробует себя в режиссерской деятельности. Лори выступит сценаристом, режисером и продюсером мини-сериала по мотивам детективного романа Почему они не спросили Эванс? Об этом сообщает Deadline.

«Волосы, вставшие дыбом, до сих пор не улеглись у меня на голове с того момента, как я впервые осознал красоту главной тайны. Я все глубже и глубже влюблялся в персонажей, и для меня огромная честь получить возможность пересказать их историю в такой форме», — рассказал актер.

Картина по роману Агаты Кристи, изданного в 1934 году, будет снята для стримингового сервиса BritBox.

По сюжету, мини-сериал будет состоять из трех частей, в которых пойдет речь о жизни Бобби Джонса и его подруги Френсис Дервент. Пара найдет раненного мужчину и тут начнется их расследование.

Отметим, что детектив Почему они не спросили Эванс? Уже экранизировали в Великобритании в 1980 году.

15 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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