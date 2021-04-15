Характеристика и особенности окон WDS: почему их выбирают потребители

Профильные системы WDS производятся в Украине, причем осуществляется четкий контроль качества. Каждый день проводится как минимум 10 видов испытаний в аккредитованной лаборатории. Это обеспечивает высокое качество и соблюдение европейских стандартов. При всем этом производитель готов предложить покупателям разные виды профилей, отличающиеся по количеству камер, монтажной глубине и дизайну.

Ключевые преимущества

Окна WDS ассоциируются с высоким качеством. Оно достигается следующими преимуществами:

высокий уровень энергоэффективности. Четырех- и шестикамерные профили обеспечивают отличное теплосбережение;

стабильная и прочная конструкция. Монтажная ширина варьируется в пределах 60–82 мм. В такой профиль удается поместить элементы, отвечающие за армирование. А это, в свою очередь, обеспечивает достойный уровень прочности;

хорошая шумоизоляция. Есть варианты с широкими стеклопакетами и разной дистанцией между стеклами. Это обеспечивает еще большую защиту от посторонних звуков;

герметичность. Используются эластичные уплотнители, которые обеспечивают защиту от сквозняка и проникновения влаги с улицы;

привлекательный дизайн. Доступны к заказу модели с округлыми контурами и классические, привычные. А количество цветовых и декоративных решений поражает.

Все это достигается за счет того, что активно работают дизайнеры и специалисты, регулярно совершенствующие оконные системы WDS.

Ассортимент производителя

Существует 4 вариации профилей. Это четырех-, пяти-, шести- и восьмикамерные системы, способные удовлетворить потребности покупателей из разных регионов страны. Оконный профиль WDS 400 имеет 4 камеры и монтажную толщину 60 мм. Соответственно, WDS 500 состоит из параметров на 5 и 70 мм. Элитные 6-камерные WDS 7 и WDS 8 самые теплые, идеально подходят для северных регионов.

Чем отличается оригинальная продукция

Многие бренды пытаются повторить успех WDS и даже больше — создают подделки. Изготовлены профили на современном оборудовании. Все они имеют сертификат безопасности, который подтверждает, что конструкция не принесет вреда пользователю.

Так как ПВХ искусственного происхождения, применение высококачественного сырья крайне важно. Интересный факт для тех, кто заботится об экологии: оконные системы «ВДС» подлежат повторной переработке, поэтому они не будут столетиями разлагаться.

Факты, которые говорят в пользу «ВДС»:

профили помогают сохранить в 2,5 раза больше тепла, если сравнивать с продукцией других производителей;

окна изолируют тепло, звук, не пропускают влагу, запах из улицы. В этом помогает качественный TPV-уплотнитель;

температура в помещении зимой выше в среднем на 4,5°. Это обеспечивает меньшие энергозатраты на обогрев;

оконные системы имеют армирующее усиление толщиной 1,5 мм, что защищает от любых механических повреждений.

Конечно, оригинальные WDS выделяются сохранением своего внешнего вида на долгие годы. Белые не желтеют, темные и цветные не выгорают.

Как выбрать идеальное окно

Решив заказать окно WDS, следует определиться с некоторыми параметрами оконного проема. Для начала — подобрать конфигурацию, а именно — какой будет форма, способ открывания. Далее уточнить, насколько высокие теплосберегающие свойства нужны: наличие сквозняков, шум, температура в зимние месяцы. Чем суровее климат, тем больше камер должно быть в профиле.

Финальный этап выбора — определиться с цветом и дизайном, типом фурнитуры. Рекомендуется сразу же заказывать отливы и подоконник.