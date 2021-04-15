Hankook разработала шины-трансформеры на основе техники оригами

Известный производитель шин для легковых автомобилей южнокорейская компания Hankook совместно со специалистами Сеульского национального университета и инженерами Гарварда работают над созданием необычных шин-трансформеров на основе техники, напоминающей оригами.



На разработку полностью функционального набора таких шин ушло почти 10 лет. В результате получились колеса, которые способны изменять диаметр от 46 до 80 см и выдерживать груз, сопоставимый с весом полноразмерного автомобиля.

Колеса представляют собой трехслойную конструкцию на основе толстой гибкой композитной мембраны, действующей по принципу одной из фигурок оригами – «водяной бомбочки». Для повышения прочности и износостойкости конструкции нескладывающиеся панели, вырезанные лазером, чередуются с алюминиевыми вставками, дающими мембране жесткость.

В исходном состоянии колеса складываются до минимального диаметра, зато при горизонтальном сжатии они раскрываются до максимального размера, при этом внутренние стопорные пластины придают конструкции необходимую для работы жесткость.