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Джон Траволта поделился фото со своим погибшим сыном

Джон Траволта поделился фото со своим погибшим сыном

Голливудский актер Джон Траволта, который летом прошлого года потерял жену, вспомнил своего старшего сына Джетта.

На странице в Instagram звезда «Криминального чтива» запостил черно-белый снимок, на котором улыбающимся изображен Джетт. Таким образом Траволта почтил память сына в его день рождения. Сегодня парню могло бы исполниться 29 лет.

«С днем рождения мой прекрасный Джетти. Я люблю тебя», — подписал фото звездный отец.

Отметим, что Джетт ушел из жизни в 16-летнем возрасте. Парень страдал аутизмом. Его жизнь унес несчастный случай — во время эпилептического припадка Джетт упал в ванной комнате и ударился головой.

У Джона Траволты также есть двое детей — 21-летняя дочь Элла и 10-летний сын Бенджамин. Элла, кстати, также вспомнила брата, разместив с ним в фотоблоге трогательный снимок. На нем еще совсем маленькая Элла изображена со старшим братом.

«Я люблю тебя Джетти. С днем рождения», — написала Элла.

15 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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