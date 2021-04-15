Джон Траволта поделился фото со своим погибшим сыном

Голливудский актер Джон Траволта, который летом прошлого года потерял жену, вспомнил своего старшего сына Джетта.

На странице в Instagram звезда «Криминального чтива» запостил черно-белый снимок, на котором улыбающимся изображен Джетт. Таким образом Траволта почтил память сына в его день рождения. Сегодня парню могло бы исполниться 29 лет.

«С днем рождения мой прекрасный Джетти. Я люблю тебя», — подписал фото звездный отец.

Отметим, что Джетт ушел из жизни в 16-летнем возрасте. Парень страдал аутизмом. Его жизнь унес несчастный случай — во время эпилептического припадка Джетт упал в ванной комнате и ударился головой.

У Джона Траволты также есть двое детей — 21-летняя дочь Элла и 10-летний сын Бенджамин. Элла, кстати, также вспомнила брата, разместив с ним в фотоблоге трогательный снимок. На нем еще совсем маленькая Элла изображена со старшим братом.

«Я люблю тебя Джетти. С днем рождения», — написала Элла.