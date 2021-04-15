Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании: «Нам лучше остаться друзьями»

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес так и не смогли спасти свои отношения. Сегодня бывшие возлюбленные сделали официальное заявление, в котором сообщили о своем расставании после четырех лет отношений. Несмотря на разрыв, певица и звезда бейсбола продолжат поддерживать друг друга в общих рабочих проектах.

Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и очень надеемся, что нам удастся сохранить теплые отношения. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем нашим детям и друг другу всего наилучшего,

— обратились Лопес и Родригес к поклонникам в телешоу Today.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Первые слухи, что в отношениях звездной пары не все гладко, появились еще в середине марта. Тогда портал TMZ сообщил, что Джен и Алекс разорвали помолвку, однако вскоре после этого сами влюбленные опровергли свое расставание. Они сообщили, что по-прежнему вместе, и уточнили, что сейчас работают над своими отношениями.

Все статьи на эту тему недостоверны. Сейчас мы работаем над некоторыми вещами в наших отношениях,

— заявила тогда пара.

Вскоре в прессе появилась информация, что Родригес прилетел к Лопес на съемки в Доминиканскую Республику, а потом таблоиды облетели снимки папарацци, на которых влюбленные демонстрировали абсолютную идиллию в отношениях: нежно обнимались и целовались.

Инсайдеры, в свою очередь, утверждали, что пара делает все возможное, чтобы преодолеть кризис. По их словам, Дженнифер и Алекс провели в Доминиканской Республике несколько дней вместе, в которые Лопес чувствовала себя абсолютно счастливой. При этом многие поклонники замечали, что некоторое время назад певица сняла с руки кольцо, которое Родригес подарил ей во время их помолвки на Багамских островах.

О романе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало известно в 2017 году. Пара быстро сблизилась, съехалась и вместе воспитывала детей от своих предыдущих отношений. В 2019 году Алекс сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Свадьбу пара переносила несколько раз: сначала потому что Лопес готовилась к большому концертному туру в честь своего 50-летия, а потом из-за пандемии коронавируса.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

Не исключено, что причиной расставания Лопес с женихом стала его неверность. Ранее в прессе появлялись слухи о его интрижке с молодой звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Однако тогда эти разговоры довольно быстро сошли на нет, потому что и сам Родригес, и его близкие друзья утверждали, что это пустые слухи. При этом инсайдеры утверждают, что проблемы в отношениях Дженнифер и Алекса начались еще в конце 2020 года. Тогда друзья Джен якобы открыли ей глаза на бойфренда и рассказали, что он в течение нескольких лет вступал в романтические переписки с самыми разными девушками.