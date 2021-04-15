Джастин Теру рассказал о своих отношениях с бывшей женой Дженнифер Энистон

49-летний актер Джастин Теру дал интервью изданию Esquire, в котором затронул тему отношений со своей бывшей женой, 52-летней Дженнифер Энистон. Так, в беседе с журналистом он прокомментировал слух, который касался его расставания с ней.

Напомним, что встречаться они начали в 2011 году, а в 2015 году поженились. Однако спустя три года актеры объявили, что расстаются. Тогда в прессе писали, что причиной послужили разногласия супругов по поводу места проживания. В новом интервью Теру опроверг предположения о том, что они расстались, потому что Дженнифер хотела жить в Лос-Анджелесе, а он хотел быть в Нью-Йорке.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон Это версия, которая по большей части не соответствует действительности. Послушайте, люди всегда придумывают какие-то истории, которые заставляют их чувствовать себя лучше или упрощают для них вещи. Все это разговоры: «Этот человек любит рок-н-ролл, а этот человек любит джаз. Ну конечно!». Но это не тот случай. Это чрезмерное упрощение,

— сказал Теру.

Актер, впрочем, не стал озвучивать свою версию произошедшего, но признался, что им удалось расстаться интеллигентно и сохранить хорошие отношения.

Нравится вам это или нет, но у нас не было полного драмы разрыва, и мы любим друг друга. Я искренен, когда говорю, что дорожу нашей дружбой. Мы можем не быть парой, но ничто не мешает нам дарить друг другу радостные моменты и быть друзьями. Она веселый человек, она умеет так хорошо рассмешить меня. Для меня было бы потерей, если бы мы перестали общаться. И я хотел бы думать, что для нее это тоже так. Мы не разговариваем каждый день, но мы звоним друг другу по FaceTime, мы переписываемся,

— поделился Джастин.

Напомним, что уже после расставания Теру не раз публично поздравлял Энистон с днем рождения, а в 2019 году они даже провели вместе День благодарения в компании общих друзей, в том числе Джимми Киммела, Джейсона Бейтмана и Кортни Кокс.

Если вы любите человека так же, как любили его в отношениях, вам следует любить его и вне отношений,

— отметил Теру.

Сейчас Джастин не состоит в отношениях. Свободна и Дженнифер, хотя недавно в сети появились слухи, что актриса вернулась к своему бывшему бойфренду, 43-летнему певцу Джону Майеру.