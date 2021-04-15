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Джастин Бибер рассказал о своих проблемах с наркотиками

Канадский поп-певец Джастин Бибер рассказал о своих проблемах с наркотиками. Он поделился подробностями в новом интервью для GQ.


Исполнитель признался, что несколько лет назад страдал от наркотической зависимости. Во время гастролей, по словам Бибера, его телохранителям приходилось заходить в его номер отеля и проверять пульс певца, чтобы убедиться, жив ли он.
«У меня был мой успех, но я все еще был несчастен, чувствовал боль. И у меня все еще есть нерешенные проблемы. Я-то думал, что успех мне поможет», — сказал 27-летний артист.

Менеджер Бибера предположил, что брак с моделью Хейли Болдуин помог исполнителю вернуться к нормальной жизни. Однако первый год совместной жизни, по признанию певца, оказался трудным.

«Мы прошли через многое, через ретравматизацию. Мешал недостаток доверия. Были вещи, в которых не хочешь признаваться партнеру, потому что тебе страшно. Не хочешь напугать его своим страхом», — поделился Бибер.

15 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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