CNN: США готовят санкции против России во взаимодействии с европейскими партнерами

Новый пакет американских санкций в отношении России, о котором Белый дом может сообщить уже сегодня, готовится во взаимодействии с Европой.

Рестрикции «координируются с европейскими союзниками», сказано в сообщении телеканала CNN.

Ранее сегодня издание NYT сообщило, что готовящиеся США меры могут затронуть российский суверенный долг. Это означает, что финансовым учреждениям в США запретят скупку гособлигаций РФ. На этих новостях обвалился рубль.

В то же время СМИ утверждали, что новые санкции не грозят газопроводу «Северный поток-2», в котором как раз заинтересованы европейские страны — партнеры Соединенных Штатов. Исключение проекта из-под санкций DW объясняет тем, что «Вашингтон не хочет ссориться с Берлином».

Что конкретно Штаты координируют с Европой, CNN не уточняет. Ранее Bloomberg сообщил, что новый пакет против РФ связан с предполагаемым вмешательством в американские выборы и хакерской атакой против клиентов SolarWind, среди которых были министерства и ведомства США.