Чедвик Боузман посмертно раскроет свою историю зрителям

Компания Netflix готовится к премьере фильма «Чедвик Боузман: Портрет художника» (Chadwick Boseman: Portrait of an Artist). В документальном проекте покажут уникальные кадры с актером, отрывки из его интервью и воспоминания коллег из Голливуда. Сейчас в Netflix презентовали первый трейлер к фильму «Чедвик Боузман: Портрет художника». Видео началось со слов самого актера, что тронуло сеть. Я – Чедвик Боузман, и я художник. Люди называют меня актером. Но я бы не стал себя называть актером. Я бы лучше представил себя как художника, – обратился Чедвик Боузман. В этой цитате звезды Marvel представители Netflix рассекретили, почему документальная лента выйдет на стриминговий платформе как «Чедвик Боузман: Портрет художника». Кроме этого, в трейлере презентовали дату премьеры фильма – 17 апреля 2021 года. По данным People, ролик будет доступен для просмотра в течение 30 дней. Кроме самого Чедвика, в фильме снялась его коллега по картине «Ма Рейни: Мать блюза» Виола Дэвис. Актриса вспомнит, как было работать с Чедвиком Боузманом в его последнем проекте Мы знали, что должны работать, когда он присутствовал на съемочной площадке. Он смотрел на нашу работу, был сосредоточен на процессе. Это все Чед, – вспомнила Виола Дэвис. Своими воспоминаниями о Чедвике Боузмане также поделятся: -звезда «Черной пантеры» Данай Гурира

-актер Дензел Вашингтон, который был кумиром для Чедвика Боузмана

-режиссер Спайк Ли

-инструктор по актерскому мастерству Филисия Рашад, которая была знакома с Чедвиком еще со времен его обучения в Говардском -университете и др. Что известно о смерти Чедвика Боузман

Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года. Тогда ему было всего 43 года, а внезапная смерть шокировала весь мир. Оказалось, что актер на протяжении 4 лет боролся с раком толстой кишки. Свой диагноз, по совету матери, Чедвик Боузман держал в секрете. С 2016 года американец инкогнито проходил лечение и параллельно снимался в фильмах. Везде его сопровождала жена Симон Ледвард. Последний фильм, где снимался актер – «Ма Рейни: Мать блюза». Сторонники критиковали Чедвика за чрезмерную худобу в этой ленте, не подозревая, что тот болен раком. Во время съемок в этой картине актер расплакался. Как рассказал Джордж С. Вульф, произошло это после того, как Чедвик Боузман сыграл фрагмент, где его герой обращался к Богу. После смерти талантливого американца авторы фильма по-другому восприняли этот момент съемок. Сейчас Чедвика Боузман посмертно наградили престижными премиями Золотой глобус и отличием Гильдии киноактеров. Кроме этого, его роль в «Ма Рейни: Мать блюза» претендует на Оскар.