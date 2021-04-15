Блинкен: Все страны НАТО обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной

Все 30 стран, входящих в НАТО, обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен во время совместной с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином пресс-конференции.

Блинкен назвал ситуацию на границе «самым масштабным военным присутствием РФ в регионе с 2014 года» и подчеркнул, что все члены альянса «призывают Россию предпринять шаги по деэскалации» ситуации, передает «Интерфакс».

Столтенберг в свою очередь также призвал российские власти к «немедленной деэскалации», «прекращению агрессивных провокаций» и «соблюдению международных обязательств». Остин призвал РФ воздержаться от провокационных действий и обеспечить прозрачность передвижения войск. Он также добавил, что США «готовы оказывать поддержку Киеву в обеспечении обороноспособности».