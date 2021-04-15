Байден объявил режим ЧС в сфере национальной безопасности из-за действий России

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности из-за деятельности России, направленной против США и госслужб американского государства. Как пишут американские СМИ, указ приведет к активизации работы разведывательных и контрразведывательных служб в направлении России.
Об этом говорится в соответствующем обращении к Конгрессу США, которое обнародовано на сайте Белого дома, передает «ДС».
Причиной введения режима ЧС в сфере национальной безопасности являются действия России против внешней политики и экономики США. Речь идет, в частности, о вмешательстве в выборы, кибератаки, коррупционное влияние на иностранные правительства, преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом, подрыв безопасности в странах, важных для нацбезопасности США, а также нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.
Режим объявлен в дополнение к опубликованным ранее санкциям против Кремля.
Leave a Reply