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Байден объявил режим ЧС в сфере национальной безопасности из-за действий России

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере национальной безопасности из-за  деятельности России, направленной против США и госслужб американского государства. Как пишут американские СМИ, указ приведет к активизации работы разведывательных и контрразведывательных служб в направлении России.

Об этом говорится в соответствующем обращении к Конгрессу США, которое обнародовано на сайте Белого дома, передает «ДС».

Причиной введения режима ЧС в сфере национальной безопасности являются действия России против внешней политики и экономики США. Речь идет, в частности, о вмешательстве в выборы, кибератаки, коррупционное влияние на иностранные правительства, преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом, подрыв безопасности в странах, важных для нацбезопасности США, а также нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.

Режим объявлен в дополнение к опубликованным ранее санкциям против Кремля.

15 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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