Байден объявил режим ЧС в сфере национальной безопасности из-за действий России

Причиной введения режима ЧС в сфере национальной безопасности являются действия России против внешней политики и экономики США. Речь идет, в частности, о вмешательстве в выборы, кибератаки, коррупционное влияние на иностранные правительства, преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом, подрыв безопасности в странах, важных для нацбезопасности США, а также нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.

Режим объявлен в дополнение к опубликованным ранее санкциям против Кремля.