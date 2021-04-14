Южаніна заявила, що у 2019 році податки не сплачувало до 50% економічно активного населення

Про це народна депутатка партії «Європейська Солідарність» сказала в ефірі Еспресо.TV.

Посилаючись на аналітичний матеріал Національного інституту стратегічних досліджень, Южаніна повідомила, що наразі в Єдиному реєстрі фізичних осіб-платників податків зареєстровано 44,1 млн осіб, з яких економічно активним населенням від 15 до 75 років є 29,6 млн осіб.

«Однак із них показує, що не отримували доходи, тобто не сплачували зовсім податки 11,8 млн осіб. Якщо навіть припустити, що десь чотири мільйони громадян — це заробітчани, то всерівно більша частина, 50% осіб, які би мали сплачувати податки, не показують доходи протягом 2019 року», — сказала Южаніна.

Водночас, вона зауважила, що влада має розібратися в суті цієї проблеми і «дати інструменти для того, щоб було цікаво отримувати зарплату».

Коментуючи питання щодо можливого проведення «податкової амністії» в Україні, Южаніна, спираючись на дослідження, зазначила, що воно може бути ефективним лише за наявності високої довіри до влади, широкої інформаційної та роз’яснювальної кампанії, разової амністії за короткого періоду часу, простоти та легкості процедури подання деклараці тощо.