Ввести новые санкции против России призвала Польша и еще семь стран ЕС поддержали

Против России следует ввести новые санкции из-за подрыва территориальной целостности Украины. Эту идею поддержали уже восемь стран Евросоюза, сообщает портал «Коррепсондент.net» со ссылкой на журналиста «Радио свобода» Рикарда Йозвяка.

В Twitter он написал, что «Польша настаивает на новых санкциях ЕС против России по подрыву территориальной целостности Украины, и эту позицию поддерживают семь других стран-участниц ЕС.

Ранее власти Польши объявили, что намерены усилить санкции против России на фоне обострения ситуации на Донбассе и росийско-украинской границе.

Напомним, накануне сообщалось о скоплении войск России возле границы с Украиной, которое назвали максимальным с 2015 года. Европарламент призвал Москву отвести военных от соседней страны, на востоке которой с 2014 года не стихает вооруженный конфликт между самопровозглашенными республиками и центральной украинской властью. Обострение в Донбассе, стягивание войск РФ к границе с Украиной — все это превращает обещанные Западом санкции против российского госдолга в реальную угрозу, ранее отмечали эксперты Bloomberg.